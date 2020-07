Napoli, De Laurentiis su Milik: "E' sul mercato da sempre, ma niente sconti"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presenta Victor Osimhen: "Pagheremo 80 milioni al Lille, avrà la maglia numero 9".

Dopo settimane di trattative il può finalmente mettere le mani sul suo nuovo centravanti: dal arriva Victor Osimhen, tra le rivelazioni dell'ultima stagione di . Il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato i dettagli dell'acquisto con il nuovo numero di maglia.

Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', il patron azzurro ha presentato il nuovo attaccante a disposizione di mister Gattuso:

"Felici dell'arrivo di Osimhen. Il ragazzo incantato da Partenope, Gattuso è molto soddisfatto. Verseremo al Lille 80 milioni di euro e tra 4 e 4,5 milioni di euro al giocatore".

Svelato anche i numero di maglia, Osimhen vestirà la prestigiosa 9, come annunciato dallo stesso De Laurentiis":

"Avrà la maglia numero 9".

Ai microfoni di 'Sky Sport' il patron del club partenopeo entra ancora nel dettaglio:

"Lo voleva Rino Gattuso e lo voleva Cristiano Giuntoli, mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 mln più 10 di bonus. Se consideriamo anche i vari stipendi superiamo anche i 100 mln. Da Osimhen non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 goal, ma dovrebbe esprimere un gioco straordinario per la squadra e far fare goal anche agli altri azzurri".

Potrebbe non essere chiusa la campagna acquisti del Napoli, che vuole un reparto d'attacco di primissimo livello:

"Si è subito innamorato di Napoli, mi ha fatto domande particolari di vita sociale, ha cambiato procuratori durante la trattativa e Cristiano mi ha detto 'bisogna che gli diamo più soldi'. Ora vedremo se nella rosa c'è sufficiente respiro d'attacco o se dovremo migliorare ancora. Non dimentichiamo che avremo anche Petagna e un altro difensore che deve rientrare".

De Laurentiis conferma l'imminente addio di Milik, che partirà però soltanto a fronte di un'offerta convincente:

"Milik è sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. E allora devi prendere atto che deve andare via. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno. Altrimenti rischierà di restare a Napoli e probabilmente non rientrerà più nelle scelte dell’allenatore".

Ribadita inoltre la richiesta economica per Koulibaly, il presidente del Napoli non scende sotto la soglia dei 90 milioni:

"Gattuso per il momento dovrebbe essere l'inizio di un ciclo, se poi vorrà andare per altri lidi non vedo perchè dovrei trattenerlo. Koulibaly via? Certo che mi dispiacerebbe, però arriva un momento in cui bisogna separarsi, ma questi 90 milioni sul tavolo non ci sono, bisogna vedere chi è che fa la richiesta e cosa vogliono offrire non solo a me ma anche a lui".

Infine un commento sulla decisione dell'UEFA di far giocare la sfida di a :