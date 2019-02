Napoli, De Laurentiis su Hamsik: "Ha chiesto di andare, ma c'è differenza tra cinesi e napoletani"

De Laurentiis: "Parleremo di Hamsik al momento debito, non oggi. Voi giornalisti dite sempre cose inesatte, mi diverto". Poi bacchetta i tifosi.

Ritiro che funziona non si cambia. La pensa in questo modo il Napoli, che nei giorni scorsi ha rinnovato per l'ennesima volta l'accordo che lo vedrà andare a Dimaro-Folgarida per altri tre anni (i partenopei ci vanno già da 9 anni).

Per svelare i dettagli del nuovo accordo è stata fissata una conferenza stampa ad hoc, alla quale hanno preso parte i rappresentanti della società e del Trentino, Val di Sole e Dimaro Folgarida.

@ADeLaurentiis: “Vedremo quello che accadrà con #Hamsik. Gli ho detto che qualsiasi cosa accada, questa sarà per sempre casa sua”

@AptValdiSole

#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 4 febbraio 2019

E proprio De Laurentiis ha preso per primo la parola. Il presidente si è soffermato innanzitutto sulla partenza di Hamsik per la Cina, non volendo assolutamente svelare, per il momento, alcunchè relativamente alla trattativa in corso.

"Vorrete sicuramente sapere cosà accadrà con Hamsik, ma non ne parleremo. Al momento non c'è nulla da dire, quando sarà vi convocheremo e diremo cosa è accaduto con il nostro capitano. A lui ho comunque detto che qualunque cosa accadrà questa sarà sempre casa sua. Nella conferenza di oggi deve parlarsi solamente del Trentino. Tra un paio di giorni parleremo di Hamsik. Voi giornalisti tendete sempre ad incrociare le notizie ed a dire cose inesatte, oramai mi diverto perchè per me è come leggere un fumetto".

@ADeLaurentiis: “Il 6 luglio alle ore 12 comincerà il nostro ritiro”

@AptValdiSole

#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 4 febbraio 2019

Poco dopo però De Laurentiis si lascia scappare come la trattativa non sia ancora del tutto conclusa. E come in passato abbia detto tante volte no alla voglia del giocatore di provare una nuova esperienza.

"Marek ci ha chiesto di andare via in un momento nel quale siamo consolidati nel reparto di centrocampo, per questo motivo Ancelotti ha dato il suo benestare. C'è però ancora distanza tra cinesi e napoletani, vedremo cosa succederà. Ad Hamsik ho detto che questa è casa sua e saremo felici di riaccoglierlo se vorrà tornare. E' la nostra storia. Tante volte gli ho detto di no ma ha sempre continuato a fare il suo dovere, è un professionista impeccabile".

Successivamente ci si è concentrati sul motivo vero e proprio della conferenza, ossia il ritiro di Dimaro. Ritiro che avrà inizio il 6 luglio 2019 alle ore 12.00.

"Si tratta del nono anno consecutivo che andremo a Dimaro, è un accordo che si rinnoverà per altri tre anni. Il ritiro avrà inizio il 6 luglio alle ore 12.00. Molti pensano sempre ad andare in USA o in Oriente, noi pensiamo a prepararci per bene, i soldi si possono in altro modo, non andando incontro a quel clima caldo ed a tanti spostamenti".

La speranza è che il prossimo ritiro possa porre le basi per un campionato più equilibrato. E magari con un maggior numero di spettatori presenti al San Paolo.