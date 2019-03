De Laurentiis sogna Ancelotti per sempre: "Lo voglio a Napoli a vita, prima o poi batteremo la Juve"

De Laurentiis non si nasconde e sogna Ancelotti per sempre sulla panchina del Napoli: "Lo voglio qui a vita. Prima o poi batteremo la Juve".

Nonostante i risultati non stiano al 100% dalla sua parte, il rapporto tra e Carlo Ancelotti è stato da subito idilliaco: il tecnico ex sembra aver trovato tutto ciò che cercava al San Paolo.

Aurelio De Laurentiis a margine della riunione dell'ECA ha parlato a 'Sky Sport' proprio del tecnico di Reggiolo e di come secondo lui identifichi in pieno la società Napoli.

"Sono un po’ sulla linea di Ferguson al , per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società. La rappresenta in toto, perché al di là della conduzione societaria c’è anche la conduzione sportiva che è fondamentale, perché è centrale in ogni società di calcio”.

Poi il presidente del club partenopeo si è sbilanciato, dichiarando di sperare che Ancelotti rimanga a Napoli fino alla fine della sua carriera. Proprio come Ferguson allo United.

“Se ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, che ama la città, che ama il nostro centro sportivo e che, secondo le sue ultime dichiarazioni, vuole rimanere anche otto anni, io lo voglio a vita".

Frasi simili erano state usate dal presidente anche per Mazzarri prima e Sarri poi. Chissà che però con Ancelotti, visto il rapporto che si è subito creato, non diventi una realtà. E magari possa portare anche a vincere un campionato:

“Se avessi il fatturato di qualche club inglese o spagnolo forse vincerei tutti gli anni il campionato. Noi prima o poi ce la faremo a vincere anche contro la . Bisognerà capire quando sarà il prima e quando sarà il poi”.

De Laurentiis si è anche soffermato sul discorso relativo allo stadio e al suo piano:

"Andrò a firmare una convenzione decennale, poi cercherò di verificare col comune se sia possibile fare degli interventi economici, non so di quale portata, e vedere come poi modificare la convinzione decennale in qualcos’altro".

Sempre riguardo agli stadi italiani che non sempre fanno registrare il tutto esaurito, il presidente del Napoli ha lanciato l'idea di giocare partite all'estero, soprattutto nelle altre grandi capitali europee: