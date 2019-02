Napoli, De Laurentiis punge la Juventus: "Se avessi un debito di 200 milioni che senso avrebbe vincere?"

Aurelio De Laurentiis non è preoccupato per il distacco dalla Juventus, punta all'Europa League e punge Sarri: "Bello affrontarlo... se resiste".

Aurelio De Laurentiis promuove il suo Napoli e, intercettato da 'Sky Sport', non perde l'occasione per punzecchiare la Juventus oltre che il grande ex Maurizio Sarri.

Il presidente azzurro infatti non è stupito o preoccupato dal -13 in classifica e ne spiega il motivo.

“Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per un calciatore, che senso avrebbe vincere? Vedo i tifosi che se non sono primi non sono contenti. Ma uno deve lottare fino alla fine. Se uno si abbatte alla prima difficoltà, allora nella vita è un fallito. Non c’è solo un primo, vinciamo tutti se si gioca con grande voglia”.

Poi De Laurentiis ne ha anche per Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli che oggi non attraversa un momento molto fortunato al Chelsea.

"Sfida in Europa League? Sarebbe bello, sempre se Sarri dovesse resistere… lo gli auguro di sì. Non gli posso augurare che fare del bene, è uno che ama alla follia questo lavoro. Forse questo gli fa perdere il lume della ragione ogni tanto. A Napoli ha dato tanto. Non sempre si può condividere la sua visione, ma ognuno ha i suoi valori e i suoi difetti".

Infine De Laurentiis promuove Ancelotti confermando il 7 al suo Napoli e sogna la finale di Europa League.