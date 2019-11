Napoli, De Laurentiis non ci sta: telefonata al presidente FIGC Gravina

Aurelio De Laurentiis non ha ancora digerito l'episodio nel finale di Napoli-Atalanta: teme si voglia colpire il Napoli e telefona a Gravina.

l rigore non fischiato a Fernando Llorente e il successivo goal di Ilicic hanno infiammato il finale di - . La decisione di Giacomelli di non fischiare il rigore per il fallo di Kjaer sullo spagnolo non è stata ancora digerita in casa partenopea, in particolare dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la preoccupazione principale del presidente del Napoli sarebbe quella di difendere e proteggere la sua squadra ed evitare che possa essere colpita. Per questo avrebbe deciso di telefonare a Gabriele Gravina per chiedere maggior equità.

Uno degli episodi che De Laurentiis in particolare non sembra aver digerito sarebbe stata l’espulsione con squalifica di Carlo Ancelotti, entrato in campo per parlare con Giacomelli e sedare gli animi dei suoi giocatori. In panchina per -Napoli però non ci sarà.

La richiesta di maggior trasparenza del presidente azzurro sarebbe arrivata a Gravina insieme alla richiesta di fare piazza pulita nell’universo calcio italiano, aspettandosi una risposta dalla FIGC per difendere il suo Napoli. La sfida di mercoledì si è conclusa soltanto in campo.