Napoli, De Laurentiis: "L'Inter vuole smantellarmi la squadra, noi non vendiamo"

Aurelio De Laurentiis parla a 'Il Corriere dello Sport' del futuro del Napoli e del calcio europeo: "Non vendiamo i big. Sì a un'unica Champions".

L'acquisto di Giovanni De Lorenzo non fa altro che puntellare una rosa già forte: il si è assicurato uno dei terzini migliori dell'ultimo campionato, strappandolo all' retrocesso e mettendo a segno il primo colpo di mercato di un certo livello in .

Può essere soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis che, da Malta dove si è discusso della riforma del calcio continentale in un'assemblea generale straordinaria dell'ECA, ha parlato ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport'. Il primo pensiero è per Maurizio Sarri, ormai vicinissimo alla .

"Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Tutto qua".

Il patron azzurro ha le idee chiare su quali siano gli obiettivi da portare a termine sul mercato: solo qualche nuovo arrivo mirato per puntellare la squadra e aumentarne il livello.

"Per quel che riguarda gli attaccanti, ne abbiamo a iosa e prima di comprarne altri dobbiamo capire chi sarà in uscita. Quando mi sono confrontato con i miei collaboratori abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un attaccante, di un terzino destro, che però abbiamo già acquistato, e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Altrimenti in quest’ultimo ruolo siamo a posto visto che Ghoulam ha dimostrato di stare bene e facendo la preparazione estiva migliorerà ancora".

De Laurentiis non si fa problemi nel rivelare le intenzioni dell' che avrebbe cercato di strappare al Napoli alcuni tra i suoi gioielli. Assalto prontamente rispedito al mittente.

"Icardi lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso… Adesso mi dicono i miei (collaboratori, ndr) che sia l’Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. I nostri campioni non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto".

Sì convinto a un'unica grande , no alla struttura piramidale che l'ECA sembra avere in mente per rivoluzionare il pallone in Europa.