Napoli, De Laurentiis su Gattuso: “Può traghettarci verso una grande bellezza”

Il Napoli si è riunito per la classica cena di Natale. Gennaro Gattuso sprona i suoi ragazzi: “Credo fortemente in voi”.

Il periodo, da punto di vista calcistico, non è esattamente dei migliori, ma in casa non si è ovviamente rinunciato alla classica cena di natale.

Un’occasione non solo per scambiarsi gli auguri con lo sfondo del Golfo di Napoli ad illuminare ulteriormente la serata, ma anche per ricompattare un ambiente che negli ultimi due mesi ha dovuto fare i conti una serie di risultati estremamente deludenti in campionato e qualche polemica di troppo.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Aurelio De Laurentiis che, dopo gli auguri di rito, ha rivolto un discorso al gruppo azzurro.

“Ci voleva una sferzata - si legge sul sito ufficiale del Napoli - Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E' l'unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l'azzurro".

Dopo il presidente del club partenopeo, ha preso la parola Gattuso, che è reduce da un’esordio sulla panchina del Napoli bagnato con una sconfitta interna patita in extremis contro il .