Napoli, De Laurentiis: "Prenderei De Rossi, Allegri al Bayern o al PSG"

Aurelio De Laurentiis dal Circo Massimo: "De Rossi lo prenderei subito. Allegri? Bayern perfetto per lui, lì potrebbe vincere la Champions".

A tutto Aurelio De Laurentiis. Presente al Circo Massimo per 'Race for the cure', l'evento dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne, il presidente del affronta come al solito vari argomenti con i giornalisti presenti. E parla anche di Daniele De Rossi.

"Io lo prenderei subito. Anche con qualche problema fisico e anagrafico è un uomo di sport. Sono sicuro che sarà ancora un vincente trovando un'altra squadra. Ma non è che hanno già venduto la e nell'impegno di vendita c'è anche un cleaning dal passato? Perché altrimenti lo trovo un errore di tempi pazzesco: avrebbero dovuto aspettare la fine della stagione e trovare una soluzione in maniera riservata".

Capitolo Mauro Icardi: De Laurentiis conferma che sì, dopo l'addio di Higuain in direzione il Napoli aveva provato a portare sotto il Vesuvio proprio l'argentino.

"Icardi era nel nostro capitolo di spesa e nelle nostre intenzioni tre anni fa, quando lo abbiamo contattato. Oggi però abbiamo Milik, un grandissimo attaccante da 20 goal all'anno".

Si parla anche di Massimiliano Allegri, che ha appena lasciato la Juventus e nella prossima stagione allenerà altrove. Dove? Secondo De Laurentiis, in o in .