Napoli, De Laurentiis all'Atalanta: "Anche voi dovete ribellarvi"

Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', De Laurentiis ha parlato anche a quelli dell'Atalanta: "Anche voi dovete ribellarvi a questo sistema".

Dopo la partita tra e , con le polemiche per il mancato rigore concesso ai partenopei ed il conseguente goal di Ilicic, Aurelio De Laurentiis si è sfogato ai microfoni di 'Sky Sport' , con toni anche molto forti e accesi.

Ma dopo lo sfogo pubblico, davanti alle telecamere, il presidente del Napoli ha voluto anche lanciare una sorta di "appello" a quelli dell'Atalanta, nella pancia del San Paolo, come riporta 'Il Mattino'.

"Anche voi dovete ribellarvi a questo sistema che non va".

Nello sfogo pubblico, invece, l'attacco del presidente del Napoli era rivolto soprattutto all'AIA, a Nicchi ed a Rizzoli.

"Il problema vero è che io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. Il problema è che ci siamo stancati di essere dei sostenitori involontari della classe arbitrale, dal punto di vista economico e decisionale. Basta, non se ne può più. Chiedo chiarezza e rispetto, basta tirare a campà. Non discuto la valutazione. Se il VAR esiste è inutile creare 8 minuti di recupero perchè si discute. Ma cos'è sta cafonata di arbitro che si permette di buttare fuori un signore come Ancelotti?. Gli 80 milioni di italiani sono stufi di questa supponenza".

Insomma, una partita che è destinata ancora per molto a far parlare di sé, quantomeno lo farà il Napoli, che si sente in qualche modo derubato dalla possibile vittoria contro l'Atalanta.