Napoli, De Laurentiis accoglie Gattuso: "Ora è il momento di 'Ringhio Starr'"

Il cambia rotta dopo una prima parte di stagione turbolenta, che ha visto la squadra scendere in modo preoccupante in classifica. Carlo Ancelotti lascia il posto a Gennaro Gattuso, presentato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

In conferenza stampa il patron azzurro ha voluto ringraziare il precedente allenatore:

"Devo ringraziare Ancelotti che ci ha seguito finora. Io rimango suo amico, lo ero prima e lo rimango ora. Tra noi c’è un rapporto limpido e sincero. Mi spiace aver letto che ci sono stati dei contrasti, non è vero. Mi dispiace che le cose siano andate così, spesso tra marito e moglie ci si separa, ma si mantengono buoni rapporti. Noi abbiamo coltivato un sogno insieme, un giorno ci siamo svegliati e ho cercato, visto il suo palmares, di proteggerlo e dire: proseguiamo ognuno per la sua strada".

Inizia una nuova era per il Napoli, De Laurentiis ha già uno speciale titolo per questa avventura:

"Non risponderò a nessuna domanda. Parlerò solo di Ringhio Star. Ha studiato Arrigo Sarri (lapsus, ndr), applicandolo al . Lo sottopongo ora al tiro al bersaglio. Non risponderò a domande, solo dei no comment".