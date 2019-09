Napoli, De Laurentiis: "Abbonamenti? Il 150% in più di due anni fa"

A meno di 24 ore dalla terza giornata di , che vedrà il impegnato contro la , il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' della questione stadio, ma non solo. Si è tolto come spesso accade anche qualche sassolino dalle scarpe...

"I nostri abbonamenti non sono stati un flop, questo è solo quello che si legge sui giornali. Abbiamo fatto il 150% in più rispetto allo scorso anno e ancora la campagna è aperta, quindi i numeri saliranno. Ed è successo grazie alla mia scelta di applicare uno sconto del 40%, perché voglio che i tifosi siano presenti allo stadio sempre, e non solo per quelle cinque partite di cartello ogni anno".