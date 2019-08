Napoli, De Laurentiis: "93 milioni per Maguire? Koulibaly ne vale 250"

De Laurentiis sul trasferimento più costoso della storia per un difensore, Maguire: "Lo avrei pagato massimo 30-35 milioni".

Il è ancora alla ricerca di un tassello per completare la rosa: mirino puntato su un attaccante da consegnare ad Ancelotti, magari Lozano o James Rodriguez, entrambi obiettivi sensibili del direttore sportivo Giuntoli.

Intervenuto ai microfoni di 'ESPN', il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di parlare delle ingenti cifre del mercato inglese, protagonista con il trasferimento più costoso della storia per quanto riguarda un difensore, Harry Maguire (passato dal al ).

"Questi costi così elevati sono frutto di una maggiore disponibilità economica dell' rispetto a , , e : se una società ha 800 milioni di sterline non si fa problemi a spenderne 80 o 90 per un calciatore. C'è una competitività diversa tra i club inglesi e gli altri. Maguire è stato pagato 93 milioni, io ne avrei spesi al massimo 30-35. Se lui costa così tanto, Koulibaly vale 250 milioni".

Una provocazione in piena regola che tira in ballo il senegalese, per il quale De Laurentiis rifiutò un'offerta a tre cifre proveniente proprio dalla Premier League (Manchester United e possibili acquirenti).

Il futuro di Koulibaly sarà però a Napoli: in tandem con Manolas formerà una delle coppie difensive più forti dell'intera . Per lottare ad armi (quasi) pari con la per lo Scudetto, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno con il netto dominio bianconero dalla prima all'ultima giornata.