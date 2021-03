Napoli-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli ospita il Crotone nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Crotone

Data: 3 aprile 2021

Orario: 15.00

Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa il Crotone di Serse Cosmi nella 29ª giornata di Serie A. I partenopei sono quinti in classifica con 53 punti, frutto di 17 successi, 2 pareggi e 8 k.o., con un distacco di 2 punti dalla zona Champions League, i calabresi, la cui situazione è di fatto disperata, chiudono la graduatoria a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte.

Negli unici due confronti in Serie A in casa dei partenopei gli azzurri hanno sempre vinto contro i pitagorici. La squadra campana è reduce da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate di campionato, mentre i rossoblù hanno rimediato tre sconfitte e una vittoria sul Torino nelle precedenti quattro partite del torneo.

Lorenzo Insigne è il miglior marcatore del Napoli con 13 goal all'attivo, identico bottino di Simy, il bomber nigeriano del Crotone, cui si aggrappano gli Squali per provare a tenersi in corsa per una salvezza che avrebbe del miracoloso. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-CROTONE

Napoli-Crotone si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 6ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Napoli-Crotone in diretta tv sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una seconda opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Attraversosarà possibile seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Assenza pesante per Gattuso, che non potrà contare sullo squalificato Koulibaly per la gara casalinga. Ai box per problemi fisici, invece, Ospina e Ghoulam. In dubbio anche Demme, il cui recupero non è certo. Al centro della difesa largo alla coppia composta da Maksimovic e Manolas, mentre Di Lorenzo e Hysaj saranno i due esterini difensivi. In porta giocherà Meret. In mediana si rivedrà dall'inizio Bakayoko. Davanti Osimhen agirà da centravanti. Politano (favorito sul rientrante Lozano), Zielinski e Insigne formeranno la linea dei trequartisti.

Cosmi non avrà a disposizione lo squalificato Petriccione. oltre all'infortunato Cigarini, mentre sono in dubbio Reca, alle prese con un'otite, l'ex Ounas e Luperto. Davanti è possibili la proposizione del tandem composto da Di Carmine e Simy, con il brasiliano Messias a supporto sulla trequarti. A centrocampo Vulic e Benali dovrebbero essere i due interni, con Pedro Pereira sulla destra e a sinistra Salvatore Molina. Davanti a capitan Cordaz, Golemic, Magallàn (in vantaggio su Cuomo) e Djidji formeranno la linea difensiva a tre. L'alternativa è il 3-5-2 con l'esclusione di una punta e l'aggiunta di un centrocampista.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallán, Djidji; Pedro Pereira, Vulic, Benali, S. Molina; Messias; Di Carmine, Simy.