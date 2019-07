Napoli-Cremonese 3-3: Insigne, Verdi e Younes non bastano

Amichevole spettacolare tra Napoli e Cremonese, con un 3-3 sorprendente a Dimaro. Soddimo timbra nel finale un goal da centrocampo.

A Dimaro l'amichevole tra e regala addirittura 6 goal ed un finale non scontato. Il Napoli rincorre sempre gli avversari, con le reti di Insigne e Verdi. La squadra di Ancelotti poi passa in vantaggio con Younes ma non basta: Soddimo nel finale segna incredibilmente da centrocampo e timbra il 3-3 finale.

Fin dalle prime battute di gioco è chiaro che quella contro la Cremonese non sarà una passeggiata per il Napoli. La squadra di Ancelotti è in fase di sperimentazione ed il tecnico schiera dal primo minuto Insigne, Mertens, Callejon e Milik. In più c'è addirittura il giovane Gaetano a centrocampo (come anche nelle ultime uscite). L'unico di ruolo nella mediana è Zielinski.

Le sperimentazioni tattiche lasciano il fianco scoperto agli attacchi della Cremonese, che punisce all'11' con Mogos, bravo a concretizzare un calcio d'angolo a rientrare dalla destra. Il Napoli non brilla, complice anche la condizione atletica non ideale, ma riesce a pareggiare comunque con un rigore conquistato da Mertens e realizzato da Insigne.

La Cremonese gioca a sorpresa un calcio piacevole e brillante, trovando prima della fine del primo tempo il goal del vantaggio con Arini. Nella ripresa c'è la solita girandola di cambi che si vede nelle amichevoli e, da quest'ultima, ci guadagna il Napoli. Il goal del pareggio viene firmato da Simone Verdi, che dal limite tira e trova la deviazione giusta e fortunosa per scardinare la porta di Agazzi.

A 20 minuti dalla fine fa il suo debutto anche Elmas, entrato al posto dell'infortunato Malcuit. Succede poi di tutto nel finale di partita: prima il goal di Younes per il Napoli, poi il pubblico di Dimaro osserva un clamoroso goal da centrocampo di Soddimo, che scavalca Meret con una traiettoria perfetta e lascia tutti di sasso. Questa è anche l'ultimo goal della partita, che lascerà ad Ancelotti molti aspetti su cui riflettere.

IL TABELLINO

NAPOLI-CREMONESE 3-3

MARCATORI: 11' Mogos (C), 37' rig. Insigne (N), 42' Arini (C), 52' Verdi (N), 70' Younes (N), 76' Soddimo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultaam, Migliore; Piccolo, Palombi.