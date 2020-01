Napoli in Coppa Italia con poco turnover: col Perugia spazio a Lozano

Gattuso non vuole fallire l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: Napoli-Perugia sarà l'occasione di vedere in campo Lozano, Demme in panchina.

Vietato fallire. Il non può permettersi altri passi falsi in Coppa dopo quelli in campionato: l'avversario agli ottavi di finale è il , ma Gennaro Gattuso non ha intenzione di rischiare nulla. Per questo motivo schiererà quasi interamente il classico undici titolare senza fare affidamento ad un corposo turnover.

Una delle novità di rilievo è la presenza dal primo minuto di Hirving Lozano: il messicano non ha ancora mostrato pienamente di valere gli oltre 40 milioni di euro pagati in estate per strapparlo al , brillando a sprazzi e senza soluzione di continuità.

Nel tridente d'attacco agiranno anche Milik e Insigne, mentre Elmas dovrebbe essere schierato tra i tre di centrocampo insieme ad Allan e Fabian. Di Lorenzo pronto a tornare al suo ruolo naturale sull'out di destra con Mario Rui a sinistra, Manolas in coppia con Luperto al centro della difesa davanti ad Ospina (problemi fisici per Karnezis).

Partirà dalla panchina il nuovo acquisto Diego Demme, per poi magari entrare a gara in corso in modo da esordire al 'San Paolo', realizzando il sogno del padre che è un grande tifoso azzurro.

Il Perugia del nuovo tecnico Serse Cosmi punterà sul bomber Pietro Iemmello, capocannoniere della Serie B con 15 goal all'attivo e vera minaccia per la retroguardia partenopea.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Perugia:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello.