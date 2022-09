Napoli cooperativa del goal: 11 marcatori diversi tra Serie A e Champions League

Con i goal di Ndombélé e Politano ad 'Ibrox' contro i Rangers sale a 11 il numero di calciatori del Napoli che sono andati in rete in questa stagione.

Un'altra notte da incorniciare. Una di quelle che entrano di diritto nella storia e che difficilmente si potranno scordare. Dopo il poker calato al 'Maradona' contro la corazzata Liverpool, il Napoli espugna 'Ibrox' con un netto 3-0 sui Rangers e vola in testa al Girone A in solitaria.

Sette reti in due incontri ma soprattutto la porta ancora inviolata e una difesa che ha retto l'urto contro 'Reds' e Rangers. Ma la notte di Glasgow regala a Luciano Spalletti un'ulteriore conferma su quella che è una delle grandi forse del suo Napoli: il gruppo.

Senza bomber, ovvero con Victor Osimhen fermo ai box per il guaio muscolare accusato proprio nel corso della sfida contro il Liverpool, gli azzurri hanno scoperto di essere una vera e propria cooperativa del goal.

Con le reti messe a segno ieri sera ad 'Ibrox' da Politano e Ndombélé, sono undici i calciatori del Napoli ad essere andati in goal in questo avvio di stagione in otto incontri, sei di Serie A e due di Champions League.

Dallo stesso Osimhen e Politano ai nuovi acquisti Kvaratskhelia, Simeone e Raspadori, passando per Zielinski ed Elmas e le 'sorprese' in zona goal come Anguissa, Ndombélé, Lobotka e Kim Min-Jae. Tutti si sono già sbloccati, ad un mese esatto dall'inizio ufficiale della stagione, andando in rete tra campionato e Champions.

Gli ultimi due sono stati Ndombélé e Politano nel 3-0 di 'Ibrox' contro i Rangers, completato dal secondo goal di fila di Giacomo Raspadori. Una notte che fa sognare in grande il Napoli di Spalletti, ora solo in vetta al girone, grazie alla forza di un gruppo che si sta riscoprendo ricco di alternative, anche in zona goal. 13 goal in campionato (più di due in media a partita), sette in due gare di Champions: i numeri parlano chiaro e sorridono ai partenopei, in attesa di rivedere in campo Victor Osimhen.