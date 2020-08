Napoli, i convocati per il ritiro: ok Rrahmani e Osimhen, out Petagna

Gennaro Gattuso ha convocato 34 giocatori per il ritiro in Abruzzo: assenti Petagna e Karnezis, ci sono anche Tutino e Ciciretti.

Prende il via oggi la nuova stagione del e lo fa con il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro che si protrarrà fino al prossimo 4 settembre.

Sono ben 34 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso per questa avventura: dai 'cavalli di ritorno' Ciciretti, Gaetano, Machach e Tutino fino ai nuovi acquisti Osimhen e Rrahmani. Assenti Petagna (risultato positivo al Coronavirus, negativi ai test effettuati domenica tutti gli altri compagni) e Karnezis, in procinto di trasferirsi al . C'è Allan nonostante le voci insistenti di un ricongiungimento con Ancelotti in all' .

Assente per la prima volta dopo sette anni Callejon, che non ha rinnovato il contratto in scadenza: per lo spagnolo si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno in patria con l'approdo al Villarreal.

Due gli impegni per il Napoli durante il soggiorno abruzzese: il triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro del 28 agosto e la sfida al Teramo in programma l'ultimo giorno del ritiro.