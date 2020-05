Napoli, controlli medici terminati: allenamenti al via da domenica

Il Napoli fissa la ripartenza degli allenamenti: i giocatori potranno lavorare individualmente a Castel Volturno a partire da domenica.

Finalmente uno spiraglio di normalità per il che si appresta a ricominciare gli allenamenti, interrotti da marzo con lo stop del campionato che ancora oggi si sta protraendo.

Il club azzurro ha emesso un breve comunicato con cui si annuncia la ripresa delle sedute al centro sportivo di Castel Volturno a partire da domani, domenica 10 maggio.

"Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste".

La scelta di allenarsi sarà a discrezione di Insigne e compagni e, per chi deciderà di farlo, ci saranno le consuete norme di sicurezza da rispettare: il distanziamento sociale su tutte, che costringerà lo staff tecnico partenopeo a dividere la rosa in gruppetti per evitare la formazione di assembramenti.

Altre squadre

Il Napoli è solo l'ultima delle big che hanno riaperto i cancelli dei rispettivi campi d'allenamento: , e sono già all'opera da alcuni giorni e, prossimamente, è atteso l'annuncio anche da parte di altre società che finora sono rimaste in silenzio.