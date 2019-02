Napoli con lo Zurigo per gli ottavi di Europa League: riecco Mertens

Mertens guiderà l'attacco del Napoli con Insigne contro lo Zurigo: ottavi di Europa League ad un passo, Chiriches dal 1' dopo la rottura del crociato.

Ottavi di finale ad un passo. Il Napoli, dopo il 3-1 conquistato in Svizzera, riceve lo Zurigo per staccare il tagliando e superare in scioltezza i sedicesimi di Europa League. Secondo round alle 18:55 al San Paolo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ancelotti è pronto ad attuare il consueto turnover: Meret si riprende i pali a discapito di Ospina, a sinistra c'è Ghoulam, la novità più importante riguarda il centro della difesa dove si rivede Chiriches dopo la rottura del crociato.

A centrocampo chance per Diawara, sugli esterni maglia dal 1' per Ounas a destra e Verdi a sinistra. In attacco riecco Dries Mertens, pronto a far rifiatare Milik ed affiancare Insigne che salterà Parma-Napoli di domenica per squalifica.

Nello Zurigo, chiamato a vincere con 3 goal di scarto a Fuorigrotta per compiere l'impresa, unica punta Odey supportato sugli esterni da Winter e Kololli. In difesa, l'ex Triestina e Piacenza Nef.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens.

ZURIGO (4-5-1): Brecher, Nef, Bangura, Maxso, Kharabadze; Winter, Schonbachler, Domgjoni, Khelifi, Kololli; Odey.