Napoli con l'incognita Mertens: è in dubbio per il Sassuolo

Dries Mertens potrebbe non esserci nella sfida che vedrà il Napoli opposto al Sassuolo in Coppa Italia. Il belga è alle prese con una distorsione.

Messa alle spalle la breve sosta invernale, per le varie squadre è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campo e sul calcio giocato. Tra le compagini già attese da un impegno ufficiale c’è il Napoli che domenica sera sarà impegnato contro il Sassuolo in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una gara importante per i partenopei, visto che la Coppa Italia rappresenta uno dei grandi obiettivi stagioni, Carlo Ancelotti però per l’occasione potrebbe essere costretto a rinunciare ad una delle stelle della sua squadra: Dries Mertens.

L’attaccante belga infatti, nel corso dell’ultima seduta di allenamento di mercoledì, ha riportato una leggera distorsione alla caviglia che l’ha costretto a lavorare lontano dal gruppo e solo in piscina nella mattinata di giovedì.

L’infortunio riportato da Mertens non è grave, ma il belga potrebbe non essere rischiato anche per evitare possibili problemi in vista della successiva partita di campionato con la Lazio alla quale non prenderà parte Insigne a causa di una squalifica.

Non al meglio anche Hamsik, che ha svolto differenziato, mentre Verdi è stato fermato da un attacco influenzale.