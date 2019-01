Napoli con la Lazio per staccare l'Inter: gioca la coppia Mertens-Milik

Pieno di squalificati, il Napoli vuole allungare sull'Inter al secondo posto. La Lazio punta su Luis Alberto per tornare in quarta posizione.

Vincere per staccare l'Inter, fermata dal Sassuolo nell'anticipo di ieri sera. Questo è l'imperativo del Napoli, che riabbraccia la Serie A sperando di allungare sul secondo posto dei nerazzurri. Lazio permettendo, ovviamente.

Il posticipo di lusso mette in palio tanto, tantissimo in termini di classifica. Perché se gli uomini di Ancelotti hanno un obiettivo ben chiaro, quelli di Inzaghi non sono da meno: vincendo si riapproprierebbero di quella quarta posizione, l'ultima che porta direttamente in Champions League, momentaneamente 'scippata' dalla Roma.

Un impegno per nulla semplice per il Napoli, che nella scorsa stagione ha prevalso per 4-1 sia all'andata che al ritorno ma che deve fare a meno di tre squalificati: Koulibaly e Insigne, fermati dopo il caos della sfida contro l'Inter, ma anche Allan.

Davanti agirà così la coppia Mertens-Milik, come contro la SPAL, mentre in mezzo al campo, stante anche l'assenza dell'infortunato Hamsik, Diawara è favorito su Rog. In campo anche Zielinski e Fabian Ruiz, oltre allo stakanovista Callejon.

In casa Lazio, undici di partenza praticamente deciso. Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Marusic e così sposta a destra Lulic, con Lukaku inserito dalla parte opposta. Luis Alberto dovrebbe agire come spalla di Immobile nel 3-5-1-1 biancoceleste che vedrà Luis Felipe, Acerbi e Radu formare il terzetto difensivo.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.