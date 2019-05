Il Napoli si complimenta con Sarri: "Prestazione travolgente"

Dopo la vittoria dell'Europa League da parte del Chelsea di Sarri, arriva anche il messaggio social dell'ex Napoli.

Il suo futuro potrebbe essere alla , ma il suo passato è stato . Un passato in cui ha ottenuto il record di punti per gli azzurri, mettendo paura ai bianconeri nel suo ultimo anno di regno e sopratutto mostrando un gioco invidiato da molti. Ora Maurizio Sarri è sul tetto d'Europa, dopo la finale vinta contro l' .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Aurelio De Laurentiis e tutto il @sscnapoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’ @EuropaLeague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 29, 2019

Subito dopo il triplice fischio, che ha sancito la vittoria dell' da parte del , è arrivato anche il messaggio twitter da parte del Napoli, pronto a mostrare il suo affetto a Sarri per il suo primo titolo conquistato. Dopo vent'anni di un'infinita gavetta.

Via social, il presidente del Napoli e la società azzurra hanno voluto abbracciare Sarri:

"Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’EuropaL eague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio!".

Nel calderone dei nomi per il post Allegri, Sarri è apparso sin da du subito uno dei favoriti per la panchina della Juventus. Nel corso degli ultimi giorni le quotazioni del tecnico del Chelsea si sono impennate, tanto che nella mattinata odierna c'è stato l'incontro tra Agnelli e il presidente dei Blues.

Il messaggio social del Napoli e la vittoria dell'Europa League cambieranno le carte in tavolta e allontaneranno Sarri da , avvicinandolo alla conferma al Chelsea? DIfficile, ma fino ad una conferma ufficiale da parte di londinesi e Juventus, tutto è possibile.

Intanto il Napoli ha espresso il suo amore (dimenticandosi dell'altro ex Jorginho), così come tanti tifosi azzurri attualmente, più che mai, non hanno proprio intenzione di sfidare Sarri nella prossima annata di .