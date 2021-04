Il Napoli come il Manchester City: sei giocatori con almeno cinque reti

Il Napoli è una delle squadre più prolifiche del campionato. Nel torneo ben sei uomini hanno già segnato almeno cinque reti.

Una vittoria per dimostrare che la sconfitta patita contro la Juventus è già alle spalle, ma soprattutto una vittoria che vuol dire essere pienamente in lotta per la conquista di uno di quei pass che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

Il Napoli imponendosi per 2-0 sul campo della Sampdoria si è regalato tre punti dal peso specifico importantissimo. Tre punti anche meritati, visto che la compagine partenopea per buoni tratti della partita oltre a dettare i ritmi di gioco, è stata anche capace di far divertire.

Il periodo nero, quello caratterizzato da tanti infortuni e pochi risultati, quello nel quale era stata addirittura messa in dubbio la posizione di Rino Gattuso è ormai solo un ricordo e proprio il ritorno in campo di quei tanti elementi che avrebbero dovuto recitare un ruolo da protagonista nella stagione, hanno consentito al Napoli di poter tornare ad esprime un gioco fatto di velocità e concretezza.

La compagine partenopea gioca bene e segna e da questo punto di vista i numeri non mentono: in campionato sono stati 65 i goal realizzati in trenta partite, il che si traduce in terzo attacco del torneo alle spalle di quelli di Inter e Atalanta (rispettivamente 69 e 68 goal).

C’è però un altro dato che meglio di tutti fotografa il Napoli e il suo modo di attaccare: ben sei dei suoi giocatori hanno segnato almeno cinque goal nel corso di questa annata. Si tratta di un numero che dice molto, visto che solo il Manchester City di Guardiola, nei Top 5 campionati europei, è riuscito a fare tanto.

Gli uomini in questione sono Lorenzo Insigne con 15 reti, Hirving Lozano con 9, Dries Mertens e Matteo Politano con 8, Piotr Zielinski con 6 e Victor Osimhen con 5.

Proprio quest’ultimo è stato l’uomo la cui assenza, protrattasi nel corso dei mesi, si è fatta sentire in maniera forse più evidente. Acquistato in estate a fronte di un esborso da 70 milioni di euro per cambiare il volto dell’attacco partenopeo, in quanto in possesso di qualità diverse da quelle di tutti i suoi compagni di reparto, da metà novembre a fine gennaio è stato fermato prima da un infortunio ad una spalla e poi dal Covid-19.

Lo scorso 7 marzo, ovvero 119 giorni la sua ultima marcatura, il ritorno al goal contro il Bologna, il primo di tre in sei partite che gli hanno appunto consentito di salire a quota cinque in sedici presenze e 999’ in campo.

Il Napoli di Gattuso gioca bene, attacca e segna con molti uomini ed ora può contare su quell’uomo in più capace di garantire molte più opzioni in fase offensiva.