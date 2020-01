Napoli, Ciciretti e Malcuit fuori dalla lista per la Serie A: dentro Demme e Lobotka

Cambia la lista del Napoli per la Serie A: fuori Ciciretti (ceduto all'Empoli) e Malcuit, dentro i nuovi acquisti Demme e Lobotka.

Il volto del , soprattutto a centrocampo, è parecchio cambiato in questa sessione invernale di calciomercato: dal e dal Vigo sono arrivati Diego Demme e Stanislav Lobotka in soccorso del 4-3-3 di Gennaro Gattuso.

Segui live Napoli-Fiorentina su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Operazioni in entrata che hanno avuto l'effetto di modificare la lista dei giocatori utilizzabili per il campionato: tra gli Over 22 non ci sono più i nomi di Amato Ciciretti (ceduto in prestito all' in Serie B) e Kevin Malcuit, attualmente ai box per recuperare dalla rottura del legamento crociato.

L'esclusione servirà al terzino francese per concentrarsi pienamente sul percorso riabilitativo che man mano avvicinerà il suo ritorno in campo, senza forzare i tempi del rientro, previsto per i primi di aprile.

I partenopei hanno preferito rinunciare ad un giocatore la cui stagione è decisamente compromessa, aggiungendo al roster due elementi di sicura affidabilità che consentiranno di avere più opzioni nella zona nevralgica del campo.