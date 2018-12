Napoli, chiamatela zona Milik: 5 goal negli ultimi 10 minuti di gara

8 goal in campionato per Milik, cinque dei quali negli ultimi 10 minuti di partita: solamente Inter, Roma e Sassuolo hanno fatto meglio del polacco.

Dopo una prima parte di stagione passata in sordina, al Napoli in questo momento Arkadiusz Milik va per la maggiore. Il polacco ha infatti regalato ben 6 punti alla squadra di Ancelotti con le zampate finali contro Atalanta e Cagliari ed ha messo a segno 4 goal nelle ultime 3 partite.

Non si è trattato delle uniche realizzazioni 'last-minute' dell'ex Ajax, visto che negli ultimi 10 minuti di gioco ha messo a segno 5 goal sugli 8 complessivi (14 presenze, 9 delle quali da titolare). Solamente l'Inter (otto), la Roma (sette) e il Sassuolo (sei) hanno fatto meglio di lui.

5 - Arkadiusz Milik ha realizzato cinque gol negli ultimi 10 minuti di gioco in questo campionato: escluso il @sscnapoli, solo l'Inter (otto), la Roma (sette) e il Sassuolo (sei) hanno fatto meglio di lui. Provvidenziale. pic.twitter.com/LdsTrXITRx — OptaPaolo (@OptaPaolo) 20 dicembre 2018

Una bella soddisfazione per Arek, che aveva visto scemare la fiducia da parte dell'ambiente nei suoi confronti, sentito qualche critica di troppo per l'occasione non sfruttata nel finale di Anfield contro il Liverpool e sofferto eccessivamente fino a qualche settimana la concorrenza con il compagno di squadra Mertens, quasi sempre strafavorito per formare insieme ad Insigne la coppia d'attacco partenopea.