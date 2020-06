Il Napoli che vinse la Coppa Italia 2013/14: dove sono finiti oggi i giocatori di Benitez

Sei anni fa il Napoli vinceva la sua ultima Coppa Italia con Benitez allenatore, battendo la Fiorentina in finale: dove sono ora i protagonisti?

3 maggio 2014, Olimpico di . Il , allenato da Rafa Benitez, supera la nella finale di Coppa e solleva al cielo il trofeo con capitan Marek Hamsik. Alcuni giocatori di quella rosa sono ancora protagonisti in azzurro, altri giocano in Asia, altri ancora hanno appeso gli scarpini al chiodo.

Una rosa che i tifosi del Napoli si ricordano benissimo, che contiene però alcune meteore e flop della , comunque capaci di sollevare al cielo di Roma la quinta della storia partenopea. Sei anni dopo la finalissima capitolina, che fine hanno fatto i giocatori azzurri?

RAFAEL

Portiere del Reading: è in , nella seconda serie, dal 2018, dopo aver lasciato la nella sola annata blucerchiata disputata.

ROBERTO COLOMBO

Collaboratore tecnico del : si è ritirato in rossoblù superati i 42 anni, mentre in azzurro ha giocato solamente una gara in quattro stagioni. Sollevando comunque la Coppa Italia.

TONI DOBLAS

Si è ritirato nel 2019 dopo aver giocato con il Ceres-Negros nelle : in generale l'esperienza al Napoli è stata breve, ma comunque assolutamente positiva visto il successo in Coppa Italia.

PEPE REINA

Portiere dell' : ha lasciato il Napoli dopo aver vinto la Coppa Italia, giocando per il prima di tornare in azzurro e divenirne simbolo. Lasciata la maglia partenopea ha giocato anche per il .

RAUL ALBIOL

Difensore del : difensore titolare ed imprescindibile negli anni del Napoli, ha scelto di tornare in per giocare con il Sottomarino giallo e stare maggiormente vicino alla famiglia.

IGOR LASICKI

Difensore del Pogon Stettino: aggregato nella prima squadra durante l'annata del successo in Coppa Italia, non ha avuto grossa fortuna in Italia nei vari prestiti tornando così in .

HENRIQUE

Difensore dell'Ittihad Kalba: è tornato in dopo 22 presenze con il Napoli da subentrante o seconda scelta, per poi scegliere di accettare il campionato emiratino.

FAOUZI GHOULAM

Difensore del Napoli: per un periodo prima scelta assoluta sulla fascia in squadra, senza possibilità di turnover, nel corso degli ultimi mesi si è rotto qualcosa con la società e lascerà nelle prossime settimane.

FEDERICO FERNANDEZ

Difensore del : in Premier da diverso tempo, ha lasciato il Napoli proprio poche settimane dopo aver conquistato la Coppa Italia.

MIGUEL ANGEL BRITOS

Si è ritirato nel 2019 dopo aver giocato con il : ha continuato la sua carriera in Premier League prima di iniziare una nuova fase della vita, per ora lontana dal calcio.

ANTHONY REVEILLERE

Ritirato a vita privata: nel 2015 ha appeso gli scarpini al chiodo con la maglia del Sunderland, da allora ha fatto perdere le sue tracce.

CHRISTIAN MAGGIO

Difensore del : lasciata la Serie A e la squadra partenopea nel 2018, è rimasto in Campania per militare nel Benevento dominatore della Serie B 2019/2020 in qualità di capitano.

JORGINHO

Centrocampista del : ha lasciato il Napoli chiamato dal suo ex allenatore Sarri in quel di Londra, vincendo subito l' come rigorista principale ed imprescindibile perno del centrocampo Blues.

DAVIDE BARITI

Centrocampista della Sicula Leonzio: appena due presenze nel Napoli vincitore della Coppa Italia 2014 e anni successivi giocati in Serie C, dove milita attualmente. Le uniche gare in Serie A sono quelle in azzurro.

GIANDOMENICO MESTO

Si è dato al crossfit e alla vita famigliare: dopo aver lasciato il Napoli ha giocato in Grecia indossando la maglia del Panathinaikos, prima di dedicarsi al mestiere di padre.

MAREK HAMSIK

Centrocampista del Dalian Yifang: capitano e simbolo del Napoli dell'era De Laurentiis, sotto Ancelottia ha deciso di cambiare vita, continente e campionato scegliendo il Dalian e il torneo cinese per gli ultimi anni della carriera.

CAMILO ZUNIGA

Ha appeso gli scarpini nel 2018, ritirato a vita privata: tra i migliori esterni di Serie A durante i primi anni azzurri, è stato messo da parte nel corso delle stagioni successive, finendo poi per concludere la carriera in patria.

BLERIM DZEMAILI

Centrocampista dello Shenzhen: ha lasciato il e la Serie A nel 2020 per scegliere il campionato cinese, ma dopo l'esperienza azzurra ha giocato anche per e Montreal.

JOSIP RADOSEVIC

Centrocampista del Brondby: giovanissimo ai tempi del Napoli, dopo aver lasciato la Serie A ha girato per l'Europa giocando in diversi campionati, fino ad approdare in quello danese.

VALON BEHRAMI

Centrocampista del : fedelissimo della Serie A, per un periodo ha giocato in Premier e tornando comunque nel campionato italiano con la maglia dell' prima e del Grifone poi.

GOKHAN INLER

Centrocampista dell''İstanbul Başakşehir: lasciato il Napoli nel 2015 è approdato al facendo parte della squadra leggendaria capace di conquistare la Premier League, prima di approdare in .

JOSE MARIA CALLEJON

Attaccante del Napoli: lo spagnolo è in scadenza con gli azzurri a giugno 2020 e a meno di sorprese non dovrebbe rinnovare il suo contratto, portandolo ad un possibile ritorno in .

GONZALO HIGUAIN

Attaccante della : dopo aver lasciato Napoli nel 2016 tra le polemiche è diventato idolo alla Juventus, giocando anche con Milan e Chelsea prima di tornare in bianconero nell'estate del 2019.

DRIES MERTENS

Attaccante del Napoli e massimo capocannoniere nella storia dei goleador azzurri dopo aver superato l'ex compagno Hamsik e il leggendario Diego Armando Maradona nel corso della stagione 2019/2020.

GORAN PANDEV

Attaccante del Genoa in procinto di ritirarsi: il giocatore macedone ha già infatti confermato di essere intenzionato di appendere gli scarpini al chiodo al termine dell'annata 2019/2020.

DUVAN ZAPATA

Attaccante dell' , tra i migliori cannonieri della Serie A: se in azzurro era giovane ma con una grande possibile carriera davanti, sotto Gasperini è riuscito a sbocciare diventando un marcatore implacabile.

LORENZO INSIGNE

Attaccante e capitano del Napoli: dopo diverse voci di addio, ha lasciato l'agente Raiola confermando la volontà di rimanere come simbolo e bandiera per la squadra della sua città.