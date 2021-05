Cosa serve al Napoli per la Champions League

Novanta minuti al termine della stagione di Serie A, rimangono due posti liberi per la Champions: le combinazioni per gli azzurri.

La tesissima gara contro la Fiorentina del 37esimo turno, ha portato il Napoli ad avvicinare sensibilmente la qualificazione in Champions League. Dopo aver rischiato il pari, sono arrivati tre punti fondamentali per il terzo o quarto posto. Nell'ultimo match di campionato, il verdetto: Champions o Europa League.

Grazie alla maggior differenza reti rispetto alla Juventus, l'eventuale arrivo a pari punti con i bianconeri potrebbe aiutare il Napoli davanti ad una mancata vittoria dell'ultimo turno. Svantaggio azzurro invece nei confronti del Milan per quanto riguarda gli scontri diretti.

Tra Napoli e Juventus viene infatti considerata la differenza reti generale in caso di arrivo a pari punti, tra Napoli e Milan gli scontri diretti: questo perchè azzurri e bianconeri sono pari proprio nel computo degli scontri diretti, primo criterio previsto.

NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE SE...

Batte il Verona

Pareggia contro il Verona e la Juventus perde o pareggia contro il Bologna

Perde contro il Verona e la Juventus perde o pareggia contro il Bologna

Pareggia contro il Verona e il Milan perde contro l'Atalanta

Perde contro il Verona con massimo nove goal di scarto e la Juventus pareggia contro il Bologna

NAPOLI IN EUROPA LEAGUE SE...

Perde contro il Verona e vincono sia Juventus che Milan (contro Bologna e Atalanta)

Perde contro il Verona con dieci o più goal di scarto e la Juventus pareggia contro il Bologna

Pareggia contro il Verona e vincono sia Juventus che Milan (contro Bologna e Atalanta)

NAPOLI E JUVENTUS A PARI PUNTI

Napoli in Champions, vista la maggior differenza reti generale (+45 a +36). A meno che gli azzurri non perdano con dieci goal di scarto contro il Verona.

NAPOLI E MILAN A PARI PUNTI

Milan in Champions League, grazie alla maggior differenza reti negli scontri diretti: pari invece i punti nei due match, tre a testa.

MILAN, NAPOLI E JUVENTUS A PARI PUNTI

Si considerano gli scontri diretti: due vittorie e due sconfitte a testa per tutte. Parità. Si va dunque a considerare il secondo criterio, la differenza reti generale negli scontri diretti: Milan in Champions League per la maggior differenza reti. Parità tra Napoli e Juventus: Napoli in Champions per la maggior differenza reti generale in campionato (a meno che non perda con dieci o più goal di scarto contro il Verona).