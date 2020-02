Napoli, caso Allan: confronto con Gattuso, può finire fuori rosa

Allan rischia di restare fuori dai piani di Gattuso dopo l'esclusione dall'ultimo match del Napoli: al brasiliano serve un cambio di atteggiamento.

Una stagione travagliata e piena di ostacoli per un che cerca stabilità e serenità: l'ultimo caso riguarda Allan, escluso dai convocati di Gattuso per l'ultima partita di campionato vinta poi sul campo del .

Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il centrocampista brasiliano potrebbe finire addirittura fuori rosa se non dovesse cambiare il proprio atteggiamento durante gli allenamenti alla corte dell'ex allenatore rossonero.

Gattuso avrebbe infatti richiamato più volte il giocatore per poi incontrarlo faccia a faccia nel suo ufficio: se Allan non dimostrerà di aver capito potrebbe finire ai margini della rosa fino al termine della stagione. Una decisione sicuramente drastica in un momento in cui l'allenatore ha scelto di usare il pugno duro per riprendere in mano le redini del gruppo.