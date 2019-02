Hamsik in Cina, il regalo a Paolo Cannavaro: "Grazie per la tua ultima maglia"

Cannavaro mostra l'ultima maglia di Hamsik con il Napoli e lo saluta: "Grazie, il tuo nome risuonerà in eterno a Napoli".

Anche se non c'è ancora niente di ufficiale, si sta per concludere l'avventura calcistica di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Il centrocampista slovacco è ad un passo dall'approdo in Cina con la maglia del Dalian Yifang (affare da circa 20 milioni per le casse del club ed ingaggio di 9 milioni di euro a stagione).

A confermare che l'affare è praticamente definito arrivano le parole via Instagram di Paolo Cannavaro, che ha voluto mostrare ai suoi followers la maglia indossata da Hamsik sabato contro la Sampdoria che gli è stata regalata dal diretto interessato.