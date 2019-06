Napoli, Cannavaro non ha dubbi: "Il salto di qualità lo fai con Manolas"

Cannavaro analizza il passaggio di Sarri alla Juventus e promuove Ancelotti: "Ora la situazione può cambiare a favore di Carlo".

Nel è cresciuto, nella ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Cannavaro è tornato a parlare delle sue due ex squadre: dall'arrivo di Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri, al secondo anno di Carlo Ancelotti nel club partenopeo.

L'ex difensore italiano ha accolto con entusiasmo il ritorno in di Sarri, così come quello di Antonio Conte. I due nuovi allenatori di Juventus e aiuteranno infatti la a essere ancora più interessante e competitiva.

"Mi auguro che il nostro campionato cresca. Conte e Sarri tornano arricchiti dall’esperienza al , Ancelotti in giro per l’Europa ha vinto tutto".

Secondo Cannavaro uno dei favoriti per la vittoria del prossimo Scudetto resta però Ancelotti, tecnico che al suo secondo anno al Napoli è chiamato al salto di qualità. Un aspetto che il Campione del Mondo ha analizzato parlando del ritorno di Sarri, assolutamente non etichettabile come un traditore per lui.

"Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di professionismo. Secondo me a Napoli nella scorsa stagione da gennaio ha pesato il distacco abissale dalla in campionato, che ha spento l’entusiasmo. Con Sarri la gente si divertiva di più e sognava lo scudetto. Ora la situazione può cambiare a favore di Carlo".

Un Napoli che con l'innesto di Kostas Manolas potrebbe davvero lanciare la propria sfida alla Juventus secondo Cannavaro.

"Il salto di qualità lo fai con Manolas. Il greco in coppia con Koulibaly sarebbe eccezionale. Sanno difendere alto e basso, nel breve e in campo aperto. Eccellenti nell’uno contro uno. Con due così puoi attaccare con più uomini e creare superiorità numerica. I grandi club hanno centrali con queste caratteristiche per arrivare in fondo alla Champions. Il Van Dijk, il Real Sergio Ramos e Varane. L’ è arrivato a un soffio dalla finale con De Ligt".

Il sogno del Napoli - come detto - si chiama però Scudetto. Trofeo per il quale il prossimo anno dovranno duellare anche con la Juventus dell'ex Sarri, un allenatore che, secondo Cannavaro, potrà fare molto bene soprattutto a giocatori come Pjanic e Bernardeschi.