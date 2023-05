Napoli campione, De Laurentiis: “Eravamo i migliori anche in Champions, siamo usciti per gli arbitri”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato la conquista dello Scudetto: “Adesso è iniziata una nuova era”.

Il sogno più grande è stato realizzato: il Napoli per la terza volta nella sua storia e dopo trentatré anni di attesa, è tornato a laurearsi campione d’Italia.

Un trionfo straordinario per una squadra che ha dominato in lungo e largo il campionato, sebbene ad inizio stagione non solo non venisse considerata tra le possibili favorite, ma venisse anche vista da molti più debole rispetto a quella dell’annata precedente.

Tra i grandi protagonisti di un momento storico anche Aurelio De Laurentiis che, diventato presidente del club partenopeo dopo un doloroso fallimento nel 2004, ha avuto il merito di saper riportare un club intero dal limbo della Serie C al tetto d’Italia.

De Laurentiis, dopo il pareggio di Udine che è valso il punto decisivo, ha parlato al popolo azzurro dal Maradona.

“Abbiamo aspettato questo momento per 33 anni - le parole rilasciate alla 'CBS' - Quando sono arrivato ho detto che i primi dieci anni sarebbero serviti per tornare in Europa, ma ci siamo riusciti prima. Ho poi detto che nei secondi dieci anni avremmo vinto lo Scudetto e, anche in questo caso, ci siamo riusciti con due anni di anticipo”.

L’obiettivo adesso è quello di continuare a vincere.

“E’ iniziata una nuova era e speriamo di vincere ancora l’anno prossimo e quello successivo ancora. Adesso dobbiamo vincere la Champions, perché credo che quest’anno fossimo i più forti e solo per arbitri che per due volte non sono stati buoni siamo usciti. Questo è il calcio della UEFA, ma ci riproveremo ancora”.