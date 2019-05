Napoli-Cagliari: sardi infuriati, si rifiutano di riprendere il gioco dopo il rigore segnato da Insigne

Dopo il rigore realizzato da Insigne, in segno di protesta, i calciatori del Cagliari non volevano riprendere il gioco ed hanno scagliato via la palla

Non tendono ad attenuarsi le polemiche per l'arbitraggio di Chiffi durante -, in particolar modo per quanto riguarda il calcio di rigore concesso in pieno recupero alla squadra partenopea per il tocco di mano di Cacciatore (dopo il consulto del VAR).

Il tutto nonostante nella giornata odierna il designatore Rizzoli abbia confermato la bontà della decisione presa, che non riguardava tanto la presenza o meno del tocco di mano ma la posizione del giocatore (dentro o fuori dall'area di rigore).

Dalla visione di quanto accaduto in campo negli istanti successivi al rigore sono emersi nuovi dettagli su quanto la decisione sia stata fortemente contestata dal Cagliari. I giocatori di Maran, dopo la trasformazione del penalty da parte di Insigne e la successiva espulsione di Ionita, hanno ripreso il gioco in modo singolare: al calcio d'inizio, il pallone è stato scagliato verso la porta di Meret in segno di protesta nei confronti dell'arbitro.

Il gioco è poi proseguito regolarmente fino al fischio finale, con successivo post-partita con nuove proteste e animi accesi.