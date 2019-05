Napoli-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli ospita il Cagliari nel posticipo della 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti, ottenuta la matematica certezza della partecipazione alla prossima , sfida il di Rolando Maran, che cerca di raggiungere la salvezza aritmetica, nel posticipo domenicale serale della 35ª giornata di . I partenopei sono secondi con 70 punti, frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i sardi invece si trovano all'11° posto a quota 40 a pari merito con la grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte.

Il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore degli azzurri con 17 reti in 31 presenze, mentre l'ex Leonardo Pavoletti è il bomber rossoblù con 12 goal in 28 partite giocate. Il Napoli è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Cagliari invece ha ottenuto un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-CAGLIARI

Napoli-Cagliari si giocherà domenica 5 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio San Paolo di Napoli. Fra le due squadre sarà il 66° confronto in Serie A.

DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta su Sky Go collegandosi alla piattaforma con i propri personal computer, tablet e pc.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CAGLIARI

Ancelotti dovrebbe recuperare Allan, mentre Insigne è già tornato ad allenarsi coi compagni. Non ci sarà sicuramente Chiriches, out fino al termine della stagione, così come Maksimovic e Diawara. Senza gli acciaccati la formazione partenopea ricalcherà quella vittoriosa in trasferta contro il . Davanti Mertens dovrebbe affiancare Milik, mentre a centrocampo è probabile la conferma di Younes sulla sinistra dopo la bella prova fornita contro i ciociari, ma non è da escludere nemmeno l'opzione Verdi, con Zielinski in entrambi i casi spostato al centro accanto a Fabian Ruiz. In difesa Malcuit e Ghoulam sono in vantaggio come terzini su Hysaj e Mario Ruiz, mentre al centro dovrebbe rivedersi dal 1' Albiol dopo il rientro in campo a gara in corso allo Stirpe. Fra i pali Meret prova a riprendersi il posto da Ospina.

Maran dovrà rinunciare a Faragò per infortunio, ma recupera Joao Pedro e Birsa: da valutare se potranno scendere in campo dal 1'. Barella giocherà dietro le punte, che saranno Pavoletti e uno tra Thereau o Despodov. L'altro ex azzurro Cigarini ha invece recuperato dal torcicollo e sarà regolarmente in campo. In difesa, dopo la prova opaca dell'Olimpico da parte di Cacciatore, si candida Srna sulla corsia destra.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Thereau, Pavoletti.