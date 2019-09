Napoli-Cagliari, le pagelle: Lozano inconsistente, Olsen decisivo

Nel Napoli deludono troppi elementi, tra cui Insigne, Lozano e Koulibaly, espulso. Cagliari sorretto da Olsen ed esaltato da Castro.

LOZANO 5: Un'ora piuttosto inconsistente. Poco reattivo nel primo tempo quando si fa murare da Pisacane da buona posizione, dà la sensazione di faticare a trovare la giusta posizione nell'affollata trequarti offensiva del .

PISACANE 7: Serata da profeta in patria. Ultimo baluardo su prima Lozano poi su Mertens, è decisivo in più di una situazione. Il migliore tra i suoi.

INSIGNE 5: Una delle migliori occasioni della partita capita sui suoi piedi e non la sfrutta a dovere. In generale poco incisivo, fluttua tra la fascia sinistra e la trequarti senza mai accendersi come nelle sue possibilità.

OLSEN 7: Lo stile non sempre è impeccabile, ma fa quello che deve fare e para tutto ciò che passa dalle sue parti. Addirittura superlativo in un paio di circostanze.

MERTENS 6: Il più ispirato davanti, l'unico in grado di creare i presupposti per il goal. Non caso è quello che va più vicino a sbloccare il risultato trovando per ben due volte il palo della porta difesa da Olsen.

I VOTI

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 6 (46' Koulibaly 5), Mario Rui 6; Callejon 6, Allan 5.5, Zielinski 5.5, Insigne 5 (74' Milik 5.5); Mertens 6, Lozano 5 (66' Llorente 6).

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 6, Pisacane 7, Klavan 6.5, Lykogiannis 6; Nandez 6.5, Oliva 6.5, Rog 6 (72' Castro 7); Ionita 5.5; Joao Pedro 6 (90' Ceppitelli sv), Simeone 5 (74' Cerri 6).