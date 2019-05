Napoli-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida il Cagliari nel posticipo della 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La domenica della 35ª giornata di si chiude con l'interessante sfida fra il di Carlo Ancelotti e il di Rolando Maran, entrambe a caccia di un obiettivo in questo finale di stagione. I partenopei con i 3 punti chiuderebbe anche il discorso 2° posto, che attualmente occupano con 70 punti, dopo aver conquistato aritmeticamente la nel turno precedente.

I sardi, che con i campani hanno una forte rivalità che dura dagli Anni Novanta del secolo scorso, sono dodicesimi in classifica con 40 punti (pari merito con la , ma scontri diretti a favore nei confronti dei viola) e dal canto loro vogliono la salvezza matematica e puntano al grande obiettivo del 10° posto finale, che al momento appare alla portata.

Ancelotti ha il dubbio Mertens-Insigne davanti come partner di Milik, mentre a centrocampo Zielinski agirà da interno accanto a Fabian Ruiz e Younes si candida per una confermea come ala sinistra. La grande novità potrebbe riguardare la difesa, con Maran recupera almeno per la panchina Birsa e João Pedro e potrebbe lanciare Thereau accanto al bomber e grande ex Pavoletti. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

NAPOLI-CAGLIARI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

ORARIO NAPOLI-CAGLIARI

Napoli-Cagliari è in programma la sera di domenica 5 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

Il posticipo domenicale Napoli-Cagliari sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli utenti Sky potranno seguire la sfida Napoli-Cagliari , se lo vorranno, anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

NAPOLI-CAGLIARI IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità a tutti i suoi lettori di seguire il match Cagliari-Napoli in direttta testuale. Collegandovi sul sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, conclusa la quale troverete sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai protagonisti in campo e dai due allenatori.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens.

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti.