Napoli-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli ospita il Cagliari nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti ospita in casa il di Rolando Maran nella 5ª giornata infrasettimanale della . I partenopei sono terzi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta nello scontro diretto con la , e hanno l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta della classifica, mentre i sardi dopo un avvio difficoltoso con 2 sconfitte, hanno ottenuto 2 vittorie consecutive con e e si trovano in 9ª posizione.

I 33 precedenti disputatisi in Serie A in casa dei campani vedono un netto predominio di questi ultimi, con 20 vittorie, 9 pareggi e 4 successi rossoblù. Fra tutte le squadre affrontate nel massimo campionato italiano almeno 10 volte, inoltre, il Cagliari è in percentuale la squadra contro cui l'attuale allenatore dei campani Carlo Ancelotti ha vinto più volte, ben 13 su 16 partite (81%).

Se si analizzano le ultime 8 gare interne fra Napoli e Cagliari, i partenopei sono usciti vittoriosi 7 volte, segnando sempre almeno 2 goal a partita.

Fra gli azzurri, Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono i migliori marcatori con 3 reti ciascuno, mentre João Pedro, Simeone e Ceppitelli sono i giocatori più prolifici fra i rossoblù a quota 2 reti. L'attaccante del Napoli Fernando Llorente ha nel Cagliari la sua vittima preferita fra le squadre italiane: lo spagnolo ha infatti segnato 4 goal in 3 gare ai sardi quando indossava la maglia della Juventus.

Il nuovo acquisto del Cagliari, Giovanni Simeone, d'altro canto, ha buoni ricordi contro il Napoli: l'argentino ha infatti segnato ai partenopei quella che è al momento la sua unica tripletta in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO NAPOLI-CAGLIARI

La partita Napoli-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello di Brindisi, è previsto per le ore 21.00. Fra le due formazioni sarà il 67° confronto nel campionato di Serie A.

La sfida Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà supportato dal commento tecnico di Carolina Morace.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo nel corso del programma 'Sky Calcio Show' condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Napoli-Cagliari anche in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android. Un'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ancelotti continuerà con il turnover e cambierà nuovamente volto alla squadra partenopea dopo il bel successo esterno sul . In attacco fuori le punte di peso Milik e Fernando Llorente e dentro i due piccoletti Lozano e Mertens. A centrocampo, nel 4-4-2 del tecnico di Reggiolo, a destra sarà confermato Callejón, mentre a sinistra Insigne è in vantaggio ma non è da escludere l'impiego al suo posto di Younes. In mezzo fuori Fabian Ruiz e spazio a Zielinski accanto ad Allan. Rispetto alla trasferta in Salento saranno rilanciati dal 1' Meret fra i pali al posto di Ospina e i due terzini Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra al posto rispettivamente di Malcuit e Ghoulam. Dubbio al centro della difesa, dove Manolas non è al meglio e accanto a Koulibaly potrebbe esserci nuovamente spazio per Maksimovic.

Maran non avrà ancora a disposizione Nainggolan, oltre ai lungodegenti Cragno, Faragò e Pavoletti, ma recupera il regista Cigarini, regolarmente convocato per la trasferta in terra campana dopo il problema muscolare accusato con il Genoa. Difficile che l'ex azzurro parta dall'inizio: a centrocampo al suo posto potrebbe esserci spazio per l'uruguayano Oliva nella linea a tre con il connazionale Nandez e l'altro ex, Rog. Dubbio sulla trequarti, dove Ionita potrebbe spuntarla su Castro e Birsa. Davanti conferma per la coppia composta da João Pedro e Simeone, mentre sono possibili sorprese nel reparto difensivo. Se a destra dovrebbe giocare ancora Cacciatore, a sinistra invece il greco Lykogiannis insidia Luca Pellegrini. Dubbio anche al centro, con Klavan che potrebbe essere preferito a Pisacane accanto a capitan Ceppitelli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; João Pedro, Simeone.