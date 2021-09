Napoli-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli capolista ospita il Cagliari nel posticipo domenicale serale del 6° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

NAPOLI-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari Data: 24 settembre 2021

24 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno della Serie A, sfida in casa il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri, in grande difficoltà in questo avvio di torneo, nel posticipo domenicale serale della 6ª giornata di campionato.

I partenopei comandano la classifica con 15 punti frutto di 5 vittorie nelle prime 5 gare, i sardi sono penultimi con 2 soli punti e un cammino di 2 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 35 confronti casalinghi in Serie A, il Napoli conduce nelle statistiche con 20 successi, a fronte di 10 pareggi e soltanto 5 affermazioni dei rossoblù. L'ultima vittoria del Cagliari fuoricasa è datata 25 settembre 2019, quando la squadra di Maran, grazie ad un goal nel finale di Castro, espugnò l'allora San Paolo.

L'attaccante nigeriano Victor Osimhen è il miglior marcatore degli azzurri con 3 goal realizzati, meglio di lui ha fatto il brasiliano del Cagliari João Pedro, autore di 4 reti nelle prime 5 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-CAGLIARI

Napoli-Cagliari si disputerà la sera di doemnica 24 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 71ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il posticipo serale della domenica, Napoli-Cagliari, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista e seconda voce di Napoli-Cagliari su DAZN saranno rispettivamente Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.

Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

Tramiteil posticipopotrà essere seguito anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Deiola; Joao Pedro.