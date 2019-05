Napoli-Cagliari 2-1: Insigne al 98' torna a far sorridere il San Paolo, azzurri aritmeticamente secondi

Il Napoli torna alla vittoria al San Paolo: Insigne stende il Cagliari al 98' su calcio di rigore. Azzurri aritmeticamente secondi in classifica.

Il conquista la seconda vittoria consecutiva e blinda matematicamente il secondo posto, dopo aver già centrato la qualificazione in . Gli azzurri superano un buon 2-1 in pieno recupero, in rimonta, grazie ai goal di Mertens e Insigne . Un successo arrivato al termine di una prestazione convincente solo nel finale, nella cornice di un San Paolo per pochi intimi.

La partita risente inevitabilmente della situazione di classifica, tranquilla per entrambe le squadre, e del conseguente clima ovattato sugli spalti. Si gioca su ritmi da fine campionato, con il Napoli più determinato ed insistente nel provare ad imporre il proprio gioco ma lontano dall'esprimersi al massimo delle sue possibilità. L'esperimento del giorno, Mertens-Insigne davanti con Younes e Verdi a supporto, è interessante sulla carta ma funziona solo a sprazzi: Insigne sbaglia tanto, Verdi è fuori dal gioco per lunghi tratti.

Il Cagliari, guardingo nel primo tempo, prende coraggio davanti alla sterilità dei padroni di casa e cresce con il passare dei minuti. A ridosso dell'ora di gioco arriva così il vantaggio per i sardi, praticamente alla prima vera occasione, con Barella bravo a suggerire per Pavoletti . Ancelotti cambia il Napoli, con Callejon, Fabian e Milik dentro, ma il risultato in campo è una squadra quasi confusa nell'assetto da tenere.

La spinta degli azzurri, seppur non brillante, è comunque costante, e dopo svariate occasioni viene premiata dal pareggio di Mertens, il migliore per distacco per spirito e idee. Il goal regala agli azzurri l'entusiasmo mancato per una buona parte di gara e crea le condizioni per la rimonta, che si completa in pieno recupero dopo la concessione - tramite VAR - di un rigore al Napoli per fallo di mano di Cacciatore a ridosso della linea dell'area di rigore. Insigne dal dischetto segna, fa pace con il San Paolo e chiude nel migliore dei modi un periodo non indimenticabile.

I GOAL

63' PAVOLETTI 1-0 - Bella azione in velocità del Cagliari, con Barella che di tacco mette Pavoletti in condizione di calciare in porta: il suo diagonale è angolato ed imprendibile per Meret.

85' MERTENS 1-1 - Su un bel cross di Ghoulam dalla sinistra, Mertens stacca con il tempo giusto e batte Cragno da pochi metri.

98' INSIGNE 2-1 - Insigne dal dischetto è freddo e supera Cragno senza problemi.

TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 2-1

MARCATORI: 63' Pavoletti (C), 85' Mertens (N), 98' rig. Insigne (N)

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Hysaj 5.5, Albiol 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Verdi 5 (60' Callejon 6), Allan 6 (60' Fabian 6), Zielinski 6, Younes 6 (64' Milik 6); Insigne 6, Mertens 7.

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno 7; Cacciatore 5.5, Ceppitelli 6, Romagna 6, Lykogiannis 5.5; Deiola 6 (70' Padoin 6), Cigarini 5.5, Ionita 6; Barella 6.5; Cerri 5 (74' Joao Pedro 6), Pavoletti 6.5 (88' Pisacane SV).

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Younes (N), Cerri (C)

ESPULSO: Ionita (C).