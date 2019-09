Napoli-Cagliari 0-1: Castro nel finale, colpo sardo al San Paolo

Gran colpo del Cagliari, che passa a sorpresa al San Paolo: Mertens colpisce due pali e negli ultimi minuti segna Castro. Espulso Koulibaly.

Il peggiore degli incubi si trasforma in realtà per il . Al San Paolo gli azzurri spingono per 90 minuti ma sbattono su un generoso e combattivo, premiato da un'inaspettata vittoria per 1-0 grazie al sigillo di Castro in prossimità del gong. Gli uomini di Ancelotti partono piano e chiudono in crescendo, ma mentre tutti attendevano la rete dei padroni di casa - sfortunati in più di un'occasione - sono stati i sardi a colpire nel momento decisivo.

Il primo tempo scivola via tra uno sbadiglio e l'altro, frutto di una gara bloccata per merito del piano partita del Cagliari, compatto e ordinato in fase di non possesso. Il Napoli fatica a trovare spazi e corridoi necessari per innescare Insigne, Mertens e Lozano, che vagano negli ultimi 30 metri con poca lucidità. L'azione dei padroni di casa è lenta e non particolarmente continua, una situazione in cui il Cagliari si difende senza grandi affanni e accenna anche a qualche timida ripartenza. Al netto del copione dell'incontro, il Napoli riesce comunque a sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni isolate: Mario Rui e Insigne sprecano entrambi da pochi passi.

La pressione del Napoli, prevedibilmente, sale di tono nella ripresa. Da una serie di calci d'angolo ravvicinati dal piede di Callejon nascono svariati pericolosi per Olsen, che si supera soprattutto su un colpo di testa a botta sicura di Koulibaly. Nei minuti successivi Mertens scheggia per ben due volte i pali della porta rossoblu. Al San Paolo si materializzano i contorni di una serata stregata, nonostante un Cagliari in evidente riserva: gli azzurri non riescono a trovare il guizzo giusto. Ancelotti usa ogni mezzo a sua disposizione e chiude con Llorente e Milik a riempire l'area, supportati da Mertens e Callejon, ma la beffa si presenta puntuale a tre minuti dallo scadere. Il Napoli si fa trovare scoperto nel tentativo di sbloccare il punteggio e il Cagliari costruisce il colpo da tre punti sull'asse Nandez-Castro, con espulsione di Koulibaly (per proteste) a corredo. E al San Paolo è notte fonda.

IL TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 0-1

MARCATORI: 87' Castro

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 6 (46' Koulibaly 5), Mario Rui 6; Callejon 6, Allan 6, Zielinski 5.5, Insigne 5 (74' Milik 5.5); Mertens 6, Lozano 5 (66' Llorente 6).

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 6, Pisacane 7, Klavan 6.5, Lykogiannis 6; Nandez 6.5, Oliva 6.5, Rog 6 (72' Castro 7); Ionita 5.5; Joao Pedro 6 (90' Ceppitelli), Simeone 5 (74' Cerri 6).

AMMONITI: Allan (N); Rog (C)

ESPULSO: Koulibaly