Il Napoli cade contro la Lazio, Spalletti: “Palleggiato nella maniera più sporca di sempre”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, commenta la sconfitta patita contro la Lazio: “Gara storta e anche un po’ sfortunata”.

Seconda sconfitta in campionato per il Napoli, la prima tra le mura amiche del Maradona. La compagine partenopea cade contro una Lazio capace di imporsi per 1-0 e lo fa al termine di una prova non all’altezza degli standard ai quali ha abituato nel corso di questa stagione.

Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha spiegato cosa non ha funzionato.

“Abbiamo palleggiato nella maniera più sporca di sempre e abbiamo forzato le uscite laterali dove ci lasciavano più possibilità. Abbiamo avuto anche le occasioni per andare in mezzo, ma siamo stati poco pazienti e abbiamo liberato poco il mediano, era quella la postazione su cui scalare”.

Il Napoli è stato colpito forse nel suo momento migliore.

“Nel secondo tempo abbiamo provato a fare le stesse cose, ma con più qualità. Abbiamo cercato la sponda per innescare Lobotka, la ricerca è stata corretta, ma si poteva fare di più. Potevamo giocare di più di prima per andare sulla punta esterna, ma è mancata la qualità nel palleggio”.

La Lazio è stata brava a non permettere al Napoli di sfruttare le sue armi migliori.

“Mi aspettavo questa Lazio. E’ una squadra che ha il suo modo di giocare, spesso ripiega ed è molto compatta. Abbiamo scelto nella maniera peggiore ci sempre, ma ci può state. Ho comunque visto molta applicazione da parte dei ragazzi ed ho visto voglia e sono queste le cose fondamentali. Non c’è stata presunzione nell’atteggiamento, la Lazio si è difesa bene ed è stata fortunata su quella traversa seguita da una grande parata. Noi siamo stati ingenui sul goal di Vecino, abbiamo respinto in maniera troppo corta al limite e così diventa pericoloso. Facciamo i complimenti a Vecino che è un grande professionista e un grande calciatore. Ha trovato proprio l’angolino”.

Nonostante il grande vantaggio sulle inseguitrici, quella con la Lazio non è una sconfitta indolore.

“Ho visto tanto dispiacere negli spogliatoi. E’ stata una partita andata storta e un po’ sfortunata, nessuno ha alzato le mani dal volante, abbiamo provato a fare la partita ma è mancata un po’ di qualità”.