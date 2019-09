Napoli-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida il Brescia nel lunch match della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti prova a mantenere il passo delle prime tre della classifica, tutte vittoriose negli anticipi del sabato, e sfida il di Eugenio Corini nel lunch match della 6ª giornata del campionato di .

Segui Napoli-Brescia in diretta streaming su DAZN

I partenopei hanno al momento 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte, e condividono il 4° posto con il e il . Le rondinelle, neopromosse nel massimo campionato, si trovano in 10ª posizione con 6 punti e un cammino con 2 vittorie e 3 sconfitte.

Sono 18 i precedenti in Serie A fra le due squadre, e vedono una prevalenza statistica del pareggio, capitato ben 10 volte, a fronte di 7 vittorie partenopee e di un unico successo dei lombardi, risalente al 18 gennaio 1998.

Fra i campani, Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono i migliori marcatori con 3 goal realizzati, mentre Alfredo Donnarumma è il bomber del Brescia con un bottino di 4 goal. Il Napoli è reduce dal k.o. a sorpresa in casa contro il Napoli, le rondinelle invece nell'ultima giornata hanno perso di misura 2-1 in casa contro la . In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Brescia

Napoli-Brescia Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO NAPOLI-BRESCIA

La partita Napoli-Brescia si disputerà il mattino di domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il confronto, che sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, sarà il 37ª in Serie A fra le due formazioni.

Il lunch match Napoli-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Napoli-Brescia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre guardare la partita in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire il lunch match Napoli-Brescia in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Qualche problema in difesa per Ancelotti, che non potrà disporre di Koulibaly per squalifica dopo l'espulsione con il Cagliari, ma recupera Maksimovic, tuttavia non al meglio. Al centro, accanto a Manolas, fiducia dunque al giovane Luperto, mentre sulle fasce Di Lorenzo e Ghoulam sono favorito su Malcuit e Mario Rui. A centrocampo potrebbero tirare il fiato Allan e Insigne: Callejón e Lozano, in vantaggio su Zielinski, presidieranno le due corsie laterali, con Elmas e Fabian Ruiz in mezzo. In attacco Milik potrebbe essere promosso titolare accanto a Mertens, con Llorente leggermente indietro.

Pochi dubbi nell'undici titolare per Corini. Davanti Balotelli ha accusato un problema al piede ma dovrebbe regolarmente esserci nella sfida del San Paolo. Se non desse sufficienti garanzie, al suo posto giocherebbe Ayé. Sulla trequarti potrebbe rivedesi Spalek, mentre Romulo potrebbe giocare da mezzala di centrocampo o finire in panchina per lasciar spazio a Dessena. A sinistra è pienamente recuperato Martella, che contende a Mateju il ruolo di terzino mancino titolare, mentre a destra ci sarà il solito Sabelli. Cistana e Chancellor saranno i due centrali davanti a Joronen.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano; Mertens, Milik.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, A. Donnarumma.