Napoli-Brescia 2-1: Ancelotti ritrova la vittoria, Balotelli non basta

Il Napoli torna alla vittoria dopo il passo falso con il Cagliari: Mertens e Manolas fanno sorridere Ancelotti. Non basta Balotelli al Brescia.

In un mezzogiorno di fuoco - non solo per le temperature - e danno vita ad un bella partita, che vincono per 2-1 i padroni di casa con le Rondinelle comunque promosse al termine di una prestazione di grande spessore. Incontro dai due volti: dominio azzurro nella prima frazione, molto più Brescia nella ripresa.

A differenza dell'ultimo turno infrasettimanale, va tutto come nei piani di Ancelotti. L'approccio del Napoli è quello giusto, i ritmi subito importanti e ad uno dei primi affondi - sull'asse Fabian-Callejon-Mertens - arriva il goal che sblocca l'incontro e lo mette in discesa. Aver 'stappato' la partita consente al Napoli di attaccare senza assilli, libero di mente, con il Brescia per lunghi tratti schiacciato nella propria trequarti e incapace di ripartire con efficacia. Allan e Fabian dettano legge a centrocampo, Llorente si rende prezioso con tanto lavoro sporco e nel finale di prima frazione arriva anche il meritato raddoppio con Manolas sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Qui il Napoli ricasca nel solito errore: stacca la spina nell'intervallo e non rientra in campo con lo stesso piglio. Gli azzurri sprecano in un paio di occasioni l'opportunità di chiudere l'incontro con il tris e lasciano rientrare in partita il Brescia. Le Rondinelle con il passare dei minuti guadagnano metri e fiducia, trascinati da un Tonali sempre più sicuro del suo status di leader tecnico, e trovano il goal del 2-1 con Balotelli a circa venti minuti dallo scadere. Il finale di partita viaggia così su binari decisamente imprevedibili, con il Brescia padrone del campo, protagonista di un forcing intenso e coraggioso, e il Napoli alle corde sul piano fisico e mentale. Gli azzurri stringono e denti e riescono a portare a casa, seppur soffrendo, tre punti fondamentali per non perdere il ritmo di e . Ma per Ancelotti ce n'è ancora di lavoro da fare.

TABELLINO

NAPOLI-BRESCIA 2-1

MARCATORI: 13' Mertens (N), 45+3' Manolas (N), 67' Balotelli (B

NAPOLI (4-4-2): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 7 (65' Luperto 6.5), Maksimovic 6 (76' Hysaj sv), Ghoulam 6; Callejon 6.5, Allan 6, Fabian 6.5, Zielinski 5; Mertens 7, Llorente 6 (73' Elmas 5.5).

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6, Cistana 6, Chancellor 5.5, Martella 5 (69' Mateju 6); Bisoli 6, Tonali 7, Dessena 5.5 (72' Romulo 6); Spalek 5 (85' Matri sv); Balotelli 6.5, Donnarumma 5.5.

AMMONITI: Manolas, Hysaj (N); Sabelli (B)