Napoli-Bologna, "Siamo tutti Koulibaly": migliaia di maschere con il suo volto

Una parte dei tifosi del Napoli ha lanciato l'iniziativa "Siamo tutti Koulibaly": al San Paolo ci saranno migliaia di mascherine con il suo volto.

La notte di San Siro ha lasciato il segno. I 'buu' razzisti dei tifosi dell'Inter contro Koulibaly hanno scosso gli animi di molti tifosi. Adesso a Napoli, ma non solo, vogliono dimostrare tutta la vicinanza al difensore senegalese, soprattutto per poter lanciare un messaggio per il futuro.

Il giocatore a Milano è stato preso di mira dai tifosi avversari per il suo colore della pelle, episodio certamente non nuovo in Italia, poi è stato espulso per aver applaudito all'arbitro, condizionato emotivamente anche dalla situazione che stava vivendo a livello personale. Ha preso due giornate di squalifica e quindi non ci sarà oggi pomeriggio contro il Bologna.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 28 dicembre 2018

Ma poco importa, perché in qualche modo ci saranno migliaia Kalidou Koulibaly sparsi nello stadio San Paolo. Il gruppo di tifosi del Napoli “Quelli del sangue azzurro” ha lanciato l'iniziativa "Siamo tutti Koulibaly" per la partita contro il Bologna.

Prima dell’inizio della partita distribuiranno ai tifosi migliaia di maschere raffiguranti il volto del difensore senegalese. Come Faouzi Ghoulan ha già fatto vedere attraverso i proprio social. Un messaggio di vicinanza chiaro e netto da parte dei tifosi napoletani.

Oltre alle maschere, verranno distribuite anche centinaia di magliette con la foto del giocatore e la frase di solidarietà in bella evidenza. Il format della maschera è stato reso disponibile anche su Internet, per chi volesse scaricarlo, stamparlo e venire allo stadio già munito.

All'iniziativa non parteciperanno le due Curve del Napoli, in lutto per la morte del tifoso interista a Milano, nonostante lo scontro sia stato proprio con i tifosi azzurri. Anche questo un bel gesto...