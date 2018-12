Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Mertens con Milik, c'è Verdi

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna: senza Insigne Ancelotti punta sul ritorno di Mertens, mentre in difesa gioca Malcuit.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Helander, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Poli, Dijks; Santander, Palacio.

Il Napoli cambia tanto rispetto alla partita di San Siro. La novità più grande è il ritorno di Verdi, a sinistra nei quattro di centrocampo: il grande ex affianca Callejon, Allan e Zielinski, confermati così come Milik, che al suo fianco ha però Mertens e non lo squalificato Insigne. Out per la stessa ragione Koulibaly, lo rimpiazza Maksimovic al fianco di Albiol. Cambiano anche terzini: Malcuit e Ghoulam. Rimane fisso tra i pali Meret.

Classico 3-5-2 per il Bologna, che recupera Pulgar a centrocampo con ai suoi lati Svanberg e Poli. In difesa con Helander e Danilo c'è De Maio, davanti confermato il solito duo composto da Santander e Palacio. A sinistra c'è Dijks, con Mattiello dall'altra parte.