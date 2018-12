Napoli-Bologna amarcord: 'reunion' tra Ancelotti e Inzaghi

Dai trionfi col Milan alle panchine di Napoli e Bologna: quello del 'San Paolo', per Carlo Ancelotti e Filippo Inzaghi, sarà un pomeriggio speciale.

Quello del 'San Paolo', per Carlo Ancelotti e Filippo Inzaghi, non può essere un pomeriggio come tanti. Dai trionfi col Milan a Napoli-Bologna, la sfida delle 18 sarà l'occasione per riavvolgere il nastro agli splendidi anni condivisi in rossonero. Uno in panchina, l'altro a guidare l'attacco.

Dal 1999 al 2001 la parentesi senza grossi risultati alla Juventus, poi il 'magic moment' durato dal 2001 al 2009 sposando la causa del Diavolo: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. Impossibile cancellare certi momenti.

A Fuorigrotta, per Ancelotti ed Inzaghi, Napoli-Bologna sarà un appuntamento speciale: baci, abbracci e magari qualche aneddoto nostalgico da ricordare, poi però la parola passerà al campo e alla stretta attualità.

Azzurri chiamati a difendere il secondo posto e provare a restare in scia della Juventus, felsinei con l'acqua alla gola e panchina di SuperPippo traballante: sul prato del 'San Paolo', morale e classifica faranno la differenza.

Ancelotti opta per la consueta turnazione della rosa: Malcuit o Hysaj a destra, Maksimovic o Luperto per sostituire lo squalificato Koulibaly, Ghoulam a sinistra; in mediana gli ex Bologna Diawara e Verdi verso una maglia, davanti la coppia Mertens-Milik visto il rosso rimediato da Insigne contro l'Inter.

Inzaghi, dal canto suo, rilancia Destro dal 1' in tandem con Palacio e si aggrappa al talento di Orsolini per provare a scombinare i piani del Napoli. Senza dimenticare la 'reunion' a tinte rossonere.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Orsolini, Mbaye; Destro, Palacio.