Napoli battuto 4-0, Ancelotti non fa drammi: "Due reti in fuorigioco"

Il tecnico del Napoli ha commentato la sconfitta degli azzurri contro il Barcellona: "Rimangono sensazioni positive".

Pesante sconfitta in terra statunitense per il , battuto 4-0 dal . La seconda amichevole contro i blaugrana non è certo andata in maniera positiva per gli azzurri, ma ciò nonostante, vista la stagione neanche ufficialmente iniziata, Carlo Ancelotti non fa drammi.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico del Napoli ha infatti commentato positivamente le prestazioni contro il Barcellona, evidenziando come il grosso passivo rimediato ad Ann Arbor sia sopratutto figlio di due reti in fuorigioco segnate dalla squadra di Valverde.

In conferenza stampa Ancelotti si dice positivo:

"Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide. Siamo stati condizionati da goal gol subìti in fuorigioco ad inizio ripresa. Di fronte avevamo una grandissima squadra, ovvio che poi abbiano preso il campo. Ma le due reti non regolari hanno cambiato il match"

Il Napoli esordirà in campionato contro la tra due settimane, ma Ancelotti non è preoccupato:

"Eravamo un po' stanchi anche per i carichi di lavoro perchè veniamo da un mese di preparazione intensa. Ma non vedo alcun problema. Restano buone sensazioni".

L'essenziale sarà appunto partire col piede giusto il prossimo 24 gosto: