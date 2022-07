Napoli-Bassa Anaunia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima uscita stagionale per il Napoli, che sfida i dilettanti della Bassa Anaunia: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Prima uscita stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, che dà il via a una serie di amichevoli che costelleranno il ritiro precampionato ospitando i dilettanti della Bassa Anaunia: si tratta di una formazione trentina che nella scorsa stagione ha concluso al settimo posto il campionato di Promozione.

Non è la prima volta che il Napoli sceglie la Bassa Anaunia come sparring partner per mettere minuti nelle gambe e fiato in corpo: le due formazioni si sono già affrontate in passato e anche nel 2021, con gli azzurri che nell'occasione si sono imposti per 12-0.

Dopo la Bassa Anaunia, e in attesa che il Napoli ufficializzi altre amichevoli da qui all'inizio del prossimo campionato programmato per metà agosto, la squadra di Spalletti se la vedrà con il Perugia: gara in programma domenica 17 luglio.

Di seguito tutte le informazioni sull'amichevole Napoli-Bassa Anaunia: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO NAPOLI-BASSA ANAUNIA

Napoli-Bassa Anaunia, prima amichevole dell'estate 2022 degli azzurri di Luciano Spalletti, è in programma a Dimaro, sede del ritiro di Osimhen e compagni, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 luglio 2022: il calcio d'inizio sarà alle ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-BASSA ANAUNIA IN TV

L'amichevole tra Napoli e Bassa Anaunia non sarà visibile in diretta tv, in quanto nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per trasmettere il match.

NAPOLI-BASSA ANAUNIA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Bassa Anaunia non sarà visibile nemmeno in diretta streaming, dunque tramite pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BASSA ANAUNIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Olivera; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.