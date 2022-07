Napoli-Bassa Anaunia 10-0: Kvaratskhelia subito protagonista con una doppietta

Goleada del Napoli nella prima amichevole di Dimaro: una doppietta del georgiano è la nota più positiva. Dilagano anche la Lazio l'Empoli.

A Dimaro, nella prima amichevole precampionato del Napoli, il protagonista principale si chiama Khvicha Kvaratskhelia. È l'esterno georgiano il giocatore più in forma degli azzurri, che battono con un agevole 10-0 i dilettanti della Bassa Anaunia.

Kvaratskhelia parte immediatamente con il piede giusto: prima serve a Rrahmani la palla del vantaggio, quindi si mette in proprio e realizza il raddoppio. Quindi, dopo che Anguissa ha trovato il tris, ecco il 4-0 firmato proprio da Kvaratskhelia, autore di una giocata d'alta scuola conclusa da un tocco sotto sull'uscita del portiere avversario.

Nella ripresa, nonostante un Napoli rivoluzionato dai cambi - in campo anche Osimhen, inizialmente in panchina - arrivano altre reti: il 5-0 è di Zerbin al culmine di un'ottima azione personale, il 6-0 dello stesso Osimhen (che in precedenza aveva colpito un palo), il 7-0 di Politano, l'8-0, frutto di un'autorete di Fellin il 9-0 di Politano e il definitivo 10-0 del giovane Ambrosino.

Termina 10-0 la prima amichevole stagionale degli azzurri a #Dimaro22 ⛰



👉 https://t.co/0W5CzJnsl8 pic.twitter.com/U4KGe5UEju — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 14, 2022

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI

PRIMO TEMPO (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.

SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Di Lorenzo, Costanzo, Mario Rui; Demme, Gaetano; Zerbin, Ounas, Politano; Osimhen.

Marcatori: 5' Rrahmani, 26' Kvaratskhelia, 34' Anguissa, 38' Kvaratskhelia, 54' Zerbin, 67' Osimhen, 69' Politano, 73' aut. Fellin, 86' Politano, 90' Ambrosino

LE ALTRE AMICHEVOLI

LAZIO-DEKANI 5-0 (33' Immobile, 38' rig. e 45' Pedro, 53' Basic, 80' Zaccagni)

EMPOLI-CASTELFIORENTINO 11-0 (5′ La Mantia, 14′ Crociata, 31′ Ebuehi, 53′ e 79′ Stulac, 70′ e 74′ Parisi, 77′ Destro, 80′ e 84' Baldanzi, 85' Satriano)