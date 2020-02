E' la notte di Napoli-Barcellona: al 'San Paolo' arriva Messi

Napoli pronto a sfidare il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League: prima volta al 'San Paolo' per Lionel Messi.

La scena sarà quasi tutta per lui, come se i quattro goal all' fossero un segnale ricevuto forte e chiaro da chi di dovere: Lionel Messi prepara lo smoking per la sua prima al 'San Paolo', scenario di - che promette spettacolo.

L'argentino è l'uomo più atteso a Fuorigrotta, vecchio regno di un suo connazionale illustre che da quelle parti ha lasciato un'impronta niente male, scrivendo la storia non solo di una squadra di calcio ma anche di una interà città bisognosa di riscatto sociale.

Ma l'attesa del pubblico napoletano - come normale che sia - non è solo per vedere all'opera la 'Pulce' che andrà fermato in ogni modo possibile da Gennaro Gattuso, che ha già fatto sapere di non aver preparato alcun trattamento speciale nei confronti dell'argentino, pericolo numero uno di un gruppo forte in ogni reparto.

C'è grande voglia di vedere all'opera gli azzurri in un esame probante come questo, peraltro già superato brillantemente nella fase a gironi con il successo sul tra le mura amiche e il pari imposto agli stessi 'Reds' nel sacro tempio di 'Anfield.

Classico 4-3-3 con Mertens al centro dell'attacco, Callejon e Insigne in posizione più esterna. Demme in cabina di regia, coadiuvato da Fabian Ruiz e Zielinski. Out - come annunciato - Koulibaly in difesa: spazio per Maksimovic in coppia con Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. Conferma per Ospina - ormai titolare a discapito di Meret - tra i pali.

Barcellona con un modulo leggermente diverso: gli infortuni di Suarez e Dembélé potrebbero spingere Setien ad adottare il 4-3-1-2 con Vidal nel ruolo di trequartista alle spalle di Messi e Griezmann. Arthur in vantaggio nel ballottaggio con Rakitic per un posto in mediana. In difesa con Piqué dovrebbe esserci Lenglet, panchina per Umtiti. Junior Firpo al posto dell'indisponibile Jordi Alba.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Barcellona:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F. De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann.