Napoli-Barcellona, le pagelle: Mertens scalda il San Paolo, Messi non brilla

Le pagelle di Napoli-Barcellona: Mertens il migliore in casa azzurra, bene Fabian Ruiz e Insigne. Messi non punge nella casa di Maradona.

FABIAN RUIZ 6,5 - Lo spagnolo conferma la netta crescita delle ultime settimane: a tutto campo nel primo tempo, meno brillante ma sempre sul pezzo nella ripresa. Qualità.

MERTENS 7,5 - 'Ciro' agguanta Hamsik nella classifica dei bomber all-time del , facendo esplodere il San Paolo con la prodezza che è valsa il momentaneo 1-0: altra notte da ricordare per il belga, poi fuori per infortunio nel secondo tempo.

INSIGNE 6,5 - Cuore da capitano e pulizia nelle giocate: peccato per la poca cattiveria negli ultimi metri, ma Lorenzo è tornato a brillare.

BUSQUETS 6,5 - Letteralmente colonna dei blaugrana: diga, metronomo e anche geometrie da trequartista, come in occasione dell'assist per Semedo che propizia l'1-1 di Griezmann.

VIDAL 6 - Il cileno interpreta una gara perfetta dal punto di vista tattico, ma la macchia col rosso nel finale: rimane comunque la chiave con cui Setien ha creato i maggiori grattacapi al Napoli.

MESSI 5,5 - Nel tempio di Maradona la 'Pulce' si accende ad intermittenza e senza mai far male davvero: col suo immenso talento crea apprensione la retroguardia azzurra, anche se nella notte del San Paolo da uno come lui ci si aspettava di più.

Le pagelle di Napoli- :

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5, Maksimovic 6, Mario Rui 6,5; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6 (79' Allan sv), Zielinski 7; Callejon 6 (73' Politano 5,5), Mertens 7,5 (54' Milik 6), Insigne 6,5. All. Gattuso.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Semedo 6,5, Piquè 5,5 (92' Lenglet sv), Umtiti 5,5, Junior Firpo 5,5; Rakitic 5,5 (56' Arthur 6), Busquets 6,5, De Jong 5; Vidal 6, Messi 5,5, Griezmann 6 (87' Ansu Fati sv). All. Setien.